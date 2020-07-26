رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 26/7/2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 26/7/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب اليوم الأحد 26 يوليو 6 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. وتعتبر أهم مباريات اليوم من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هي مباراة روما وفيورنتينا ومبارة لاتسيو وهيلاس فيرونا ومباراة يوفنتوس وسامبدوريا. ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 80 نقطة من أصل 35 مباراة خاصها حتى الآن في بطولة الدوري. وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي: ١- يوفنتوس 80 نقطة 2- أتالانتا 75 نقطة 3- انتر ميلان 73 نقطة 4- لاتسيو 72 نقطة 5- روما 61 نقطة 6- ميلان 60 نقطة 7- نابولي 56 نقطة 8- ساسولو 48 نقطة Advertisements 9- هيلاس فيرونا 46 نقطة 10- بارما 43 نقطة 11- فيورنتينا 43 نقطة 12- بولونيا 43 نقطة 13- كالياري 42 نقطة 14- سامبدوريا 41 نقطة 15- أودينيزي 39 نقطة 16- تورينو 38 نقطة 17- جنوى 36 نقطة 18- ليتشي 32 نقطة 19- بريشيا 24 نقطة 20- سبال 19 نقطة

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