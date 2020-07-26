رياضة | الإعلام المغربي يفتح النار على الزمالك بعد تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإعلام المغربي يفتح النار على الزمالك بعد تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الإعلام المغربي، هجوم حاد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، والتي تحدث خلالها عن وجود شبهات متعددة في البطولات القارية التي حصلت عليها الأندية المصرية والمنتخب المصري، وطالب الإعلام المغربي عبر منابره المختلفة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بفتح تحقيق موسع تلك التصريحات.

وأشار موقع «البطولة» المغربي، الي ضرورة فتح تحقيق حقيقي لمعاقبة مُفسدي الكرة الأفريقية، وسحب ألقابهم وانتصاراتهم، خاصةً وأن القارة عانت طويلًا من “التحكيم” الذي كان يُشترى بمجرد نزول رجال الصافرة في فنادق فخمة على حد وصفها.

يذكر أن فاروق جعفر، قال في مقابلة لقناة الزمالك، أن الفارس الأبيض استفاد من مجاملات تحكيمية في البطولات القارية، وكان يعرض عليه كقائد للفريق، إما الحصول على ضربة جزاء أو طرد لاعب منافس في مقابل النزول في فنادق كبيرة وركوب سيارات فارهة.