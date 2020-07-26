شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: الحكام الأفارقة سيتربصون للأندية المصرية بسبب فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك في المقام الأول وكان يجب عليه ألا يقحم أي ناد آخر في حديثه.

وقال إكرامي، في برنامج «البريمو»ق المذاع على قناة «Ten»: «لم يكن أي لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أي مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسيء له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير».

وأضاف: «الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني في البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب ألا تخرج منه هذه التصريحات».