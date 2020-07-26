شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: لم أشهد طوال مسيرتي طلبًا لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.
وأكد جمال الشريف، في تصريحات لبرنامج نمبر وان، على قناة النهار: «لم أشهد طوال مسيرتي طلب مساعدة المنتخبات والفرق المصرية».
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