شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: لم أشهد طوال مسيرتي طلبًا لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.

وأكد جمال الشريف، في تصريحات لبرنامج نمبر وان، على قناة النهار: «لم أشهد طوال مسيرتي طلب مساعدة المنتخبات والفرق المصرية».