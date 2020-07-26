شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: رغبه إيريك تراوري الانتقال للأهلي داخل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، عن موقف إيريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي.

وقال عبدالحميد عادل، في تصريحات لبرنامج نمبر وان، على قناة النهار: «إيريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم».

وتابع: «رغبه إيريك تراوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز».