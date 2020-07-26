شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: محمد يوسف لاعب عنيف.. وكان يستحق الطرد في «سوبر 94» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال مباراة السوبر الأفريقي عام 1994.
وأضاف عبداللطيف، خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:«أحب محمد يوسف على المستوى الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً لعدة شهور بعد هذه الواقعة».
وواصل: «الإصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من مباراة السوبر وخرجت على أثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 شهور لإجراء جراحة غضروف الركبة في ألمانيا».
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية المباراة وربما لام نفسه على عدم إشهار ولو بطاقة صفراء في وجه مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي.
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