شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: محمد يوسف لاعب عنيف.. وكان يستحق الطرد في «سوبر 94» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي ‏كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال ‏مباراة السوبر الأفريقي عام 1994.‏

وأضاف عبداللطيف، خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:«أحب محمد يوسف على المستوى ‏الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً ‏لعدة شهور بعد هذه الواقعة».‏

وواصل: «الإصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من ‏مباراة السوبر وخرجت على أثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 ‏شهور لإجراء جراحة غضروف الركبة في ألمانيا».‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية ‏المباراة وربما لام نفسه على عدم إشهار ولو بطاقة صفراء في وجه ‏مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي.‏