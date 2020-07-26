إبراهيم حسن: جيل 1990 واجه صعوبات للوصول لمونديال إيطاليا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 1990 عانى وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشددا على تأهل الفراعنة على حساب الجزائر بكامل نجومها.
وتساءل حسن في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»: «كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر».
وأضاف: «بإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في استاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف».
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الوضع في مصر
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اصابات
91,583
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تعافي
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وفيات
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