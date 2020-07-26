انطلاق «مستقبل الحركة الأولمبية» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد أعمال وبينار مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد كوفيد - 19 والذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ويستعرض 6 محاور رئيسية بالإضافة إلى المحاور التخصصية المنبثقة عنها للمتحدثين البالغ عددهم 15 متحدثاً من المسؤولين والمعنيين بالحركة الأولمبية في الدولة. تتضمن المحاور ال6 مناقشة التحولات الدولية في الحركة الأولمبية وتأثيرها على واقع الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، دور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، والتحديات وغيرها.ويفتتح أعمال الوبينار الذي يدير جلساته الإعلامي أسامة الأميري، محمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية،كما يشارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم حيث يستعرض المحور الخاص بمستقبل صياغة عقود لاعبي كرة القدم، فيما يستعرض حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية محور المنصات الرقمية . ويناقش محمد سلطان العبيدلي رئيس الشؤون القانونية للحكومة الاتحادية محور مستقبل التشريعات،وسعيد عبد الغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة دور الهيئة في الجانب الرقابي الفني والإداري.

كما سيكون هناك مداخلات لمسؤولين ومختصين آخرين.