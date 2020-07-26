العربي يدشن إعداده في 3 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ فريق العربي إعداده في الثالث من أغسطس/آب، بإخضاع اللاعبين للفحوص الطبية وتقرر أن يتم تنفيذ كل مراحل الإعداد داخل الدولة.

من جهته، وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن محمد جالبوت، برنامجاً متدرجاً للإعداد، بعدما أغلقت إدارة العربي ملف التعاقدات بعد التجديد ل17 لاعباً، وانتداب مجموعة أخرى من اللاعبين المواطنين، فيما تم تجديد عقود اللاعبين المقيمين المصري محمد سعيد، والبرازيلي توماس، واللاعبين مواليد الدولة اليمني فارس الجابري، والبحريني سيد محمد.

وينتظر أن يُخضع الجهاز الفني مجموعة من اللاعبين الأجانب للاختبار، لاختيار الأفضل من بينهم والتعاقد معه. وكان العربي أكد أنه لن يتعاقد مع أي لاعب أجنبي عن طريق الفيديو والتسجيلات، وهو يفضل اختباره والحكم عليه على الطبيعة.

ويرغب الفريق القيواني في بداية قوية من خلال تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل انطلاق الدوري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويبدو العربي مرشحاً لتقديم موسم جيد عطفاً على الاستقرار، فلأول مرة في تاريخ النادي يتم تجديد كل لاعبي الفريق الأساسي والبدلاء بأكملهم .