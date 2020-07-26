الأندية تستفسر عن «بروتوكول المباريات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

دخلت أندية دوري الخليج العربي مرحلة جديدة من التحضيرات الفنية والبدنية استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، بإقامة مباريات كأس الخليج العربي.

وتؤدي الفرق التدريبات اليومية على ملاعبها في ظل بروتوكول معتمد من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وهو ما تم تطبيقه بحذافيره طوال الفترة السابقة، من أجل ضمان سلامة أفراد الفريق من لاعبين وكادر فني وإداري ولوجستي.

ومع دخول الفرق مرحلة جديدة من الاستعداد والتحضير، بدأت الأندية عملية البحث عن خوض مباريات ودية في القادم من الأيام، وقبل الدخول في عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولم ترغب بعض الأندية في إقامة أي مواجهة ودية إلا بعد الحصول على تعليمات المسؤولين والقائمين على اللعبة سواء من الاتحاد أو اللعبة، بعدما تم الاستفسار عن «بروتوكول المباريات»، حتى يتسنى لكل نادٍ القيام بما يلزم قبل أن يؤدي تجربة ودية، ما قد يتسبب في «أزمة» صحية، أو تعرض النادي لعقوبات من قبل جهات الإشراف على تطبيق البروتوكول.

وتخوض الفرق التدريبات بشكل يومي، وسط البحث عن أفضل الحلول التي تساعد على تجاوز مشكلة الصعوبات المناخية بسبب درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، وإن كان هاجس الخوف من «كورونا» هو سيد المشهد، خاصة مع وجود بعض التسريبات حول تعرض عدد من اللاعبين للإصابة بالفيروس، دون أن تظهر عليهم آثار سلبية، إلى جانب ابتعاد بعض العناصر بسبب مخالطتهم في الفترة السابقة لأشخاص من حملة الفيروس.