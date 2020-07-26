إبراهيم حسن رداً علي تصريحات فاروق جعفر: إزاي ياكابتن فاروق ..إحنا تعبنا جداً عشان نوصل كأس العالم

علق الكابتن إبراهيم حسن، على تصريحات فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، بشأن مجاملة الحكام للفرق المصرية، وصعود كأس العالم 90.

وقال "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" ان الحديث يمس الفرق المصرية ومصر، إزاي ياكابتن فاروق إحنا تعبنا جداً عشان نوصل ولا يجب التقليل من ذلك.

وأكد حسن أن نجوم جيل 90 كانوا يتدربون تدريبات شاقة أشبه بتدريبات الصاعقة، في ظل أن المرتبات كانت 500 جنيه في الشهر مثل الموظفين، معقبا: وقتها لم يكن هناك عقود للاعبين وجيل 90 لم يتعوض مرة أخري، كما أنه لم يكن هناك إمكانيات.

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وأوضح أن جيل 90 كافح ووصل باسم مصر إلى كأس العالم ,ووصلنا على حساب منتخب الجزائر وكان منتخباً قوياً للغاية، وحكام أفريقيا يراعون الجمهور.

كان الكابتن فاروق جعفر قد أحدث حالة من الجدل في الوسط الرياضي، بعد تصريحاتها التي اشار خلالها إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز.