فاروق جعفر: أنا ماقلتش إن الفرق المصرية كسبت بالرشاوي

أكد الكابتن فاروق جعفر لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن الجلسات التي سبق وأن تحدث عنها مع الحكام قبل المباريات الأفريقية، حدثت معه مرة واحدة فقط.

وأضاف "جعفر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه لم يشهد بوجود جلسات بين الأندية المصرية الأخرى والحكام قبل مباريات البطولات القارية.

وكان جعفر قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك، والتي أشار خلالها إلى تلقي حكام أفارقة تسهيلات مادية أو معنوية أثناء تواجدهم في مصر قبل مباريات الزمالك والأندية المصرية.

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وقال جعفر: في السابق كان قائد الفريق يتواجد في الاجتماع قبل المباريات، وذلك لوجود مشاكل كثيرة بين الأندية وقتها وكانوا يريدون قائد الفريق لتهدئة الأمور.

وتابع: في أحد المرات قال لي الحكم هل تريدون “كذا كذا”، فقلت له لا نريد أي شيء، لنفوز أو نتعادل أو نخسر، أيًا كانت نتيجة المباراة, مضيفا ما قلته أن الحكم الأفريقي كان دائمًا مع أصحاب الأرض.

وأوضح: “عندما جلست مع حكم في جلسة كان مرة واحدة فقط في مباراة عام 1979، وبالمناسبة الزمالك خسر هذا اللقاء”.