شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سادسة للاعبى الأهلى اليوم بعد ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُخضع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، لاعبي الأهلي لمسحة كورونا السادسة اليوم الأحد.. وأكد سلطان أن لاعبي الأهلي يخضعون للمسحة للاطمئنان عليهم بعد ودية سموحة أول أمس الجمعة، موضحًا أن لاعبي الأخير خضعوا لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد إيجابية عينة الثنائي محمد كوفي وايريك تسيمبامبي عقب ودية الفريق مع الزمالك.
فى شأن مختلف، تلقى النادى الأهلى اتصالات من النجم الساحلى خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبى من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.
وأكدت إدارة النجم الساحلي لنظيرتها فى الأهلى أنها فى طريقها لبيع الجزائرى كريم العريبى نجم الفريق فى غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الأهلى بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعنى منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.
وكان "فيفا" قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.
وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادى الأهلى الاتحاد الدولى بتسلمه كل مستحقاته.
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