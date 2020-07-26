مسحة سادسة للاعبى الأهلى اليوم بعد ودية سموحة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُخضع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، لاعبي الأهلي لمسحة كورونا السادسة اليوم الأحد.. وأكد سلطان أن لاعبي الأهلي يخضعون للمسحة للاطمئنان عليهم بعد ودية سموحة أول أمس الجمعة، موضحًا أن لاعبي الأخير خضعوا لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد إيجابية عينة الثنائي محمد كوفي وايريك تسيمبامبي عقب ودية الفريق مع الزمالك.

فى شأن مختلف، تلقى النادى الأهلى اتصالات من النجم الساحلى خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبى من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.

وأكدت إدارة النجم الساحلي لنظيرتها فى الأهلى أنها فى طريقها لبيع الجزائرى كريم العريبى نجم الفريق فى غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الأهلى بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعنى منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.

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وكان "فيفا" قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادى الأهلى الاتحاد الدولى بتسلمه كل مستحقاته.