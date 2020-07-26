شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإنتاج الحربى تطمئن على الفريق المصاب بكورونا فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق على التواصل الهاتفي مع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى المصابين بفيروس كورونا تعافى 5 مصابين من الفيروس واستمرار معاناة 14 مصابًا من كورونا حيث خضع للمسحة ظهر الجمعة 14 مصابًا من إجمالي 18 مصابًا بالفريق حيث تخلف عن المسحة 4 مصابين من بينهم مختار مختار وثلاثة لاعبين طلبوا وقت أطول للتعافى قبل إجراء مسحة جديدة، وكانت عينة الفريق غير المصاب فى الانتاج الحربى والتى أجريت الخميس الماضى جاءت سلبية أيضًا لتكون مثابة بارقة أمل بتعافى جميع المصابين .

واستقرت حالة مختار مختار، حيث رفض نجم الأهلى الأسبق فكرة دخول المستشفى، مفضلاً البقاء فى منزله، حيث يخضع للعلاج تحت إشراف زوج ابنته الطبيب الذى يباشر علاجه بنفسه تمهيدًا للتعافى من الإصابة وعودته للحياة الطبيعية فى غضون أيام قليلة، وكان مختار مختار قد شعر ببعض الآلام فى معسكر فريقه بشرم الشيخ فتوجه على الفور للمستشفى ليتم تشخيصها بحصوة فى الكلى قبل أن يطلب منه بعض الأطباء إجراء مسحة كورونا، والتى أثبتت إصابته بالفيروس كورونا.

ويترقب مسئولو الانتاج الحربى ظهور نتيجة مسحات كورونا، تمهيداً لمخاطبة اتحاد الكرة لحسم مصير أول مباراة فى الدوري والتى تحدد لها 8 أغسطس المقبل أمام نادى مصر على ستاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلاً: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار".

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وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد اليوم الجمعة موعدًا لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.