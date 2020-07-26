شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إساءته لمصر.. إكرامي يطالب النائب العام بالتحقيق مع «فاروق جعفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، إنه يجب أن يحدث تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي الزمالك فقط.

وأوضح إكرامي، في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»: «يجب التدخل النائب العام في تصريحات فاروق جعفر بسبب إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله وهذا هزار وتهريج».

وأضاف: «فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام في هذا الأمر».