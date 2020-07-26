مجلس الزمالك يوجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي للحضور إلى مقر النادي بداية من التاسعة صباح الأحد بشارع الملك فاروق بمقر النادي الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية. ونشر الموقع الرسمي للنادي رسالة مجلس الإدارة، للأعضاء والعضوات بالنادي للمشاركة في الجمعية العمومية، وطالبوهم بالحرص على المشاركة وممارسة حقوقهم وإبداء آرائهم ومناقشة مجلس الإدارة. جمعية عمومية الرمالك جمعية عمومية الرمالك الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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