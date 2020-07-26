شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي لـ«مرتضى منصور»: الفوز ببطولتين في أسبوع واحد سبب تعرضك للهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، رموز القلعة البيضاء من كل الألعاب الالتفاف خلف النادي وانجاح الدعوة التي قدمها المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، المحدد لها 7 أغسطس المقبل.

ووجه أحمد رمزي رسالة للمستشار مرتضى منصور قائلاً: «ما تتعرض له حاليا من هجوم طبيعي بعد الفوز ببطولتين في أسبوع واحد من الأهلي والترجي».

وشدد: «كل ما أكون مضايق أتفرج على فرحة عبدالله جمعه والزمالك بالسوبر المصري من الأهلي لأنه فرحة متروكة لمشاعر اللاعب وانتصاره وهذه هي كرة القدم».

وقال أحمد رمزي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «يجب أن نتكاتف جميعاً خلف النادي وأن ننحي خلافاتنا لأن القضية الأهم هي نادي الزمالك وجماهيره العريضة، مشدداً على أنه يجب حضور كل رموز القلعة البيضاء في الألعاب الأخرى وغيرهم حتى يستطيع المجلس الحالي الحصول على حق النادي التاريخي في لقب نادي القرن».

وأكد أحمد رمزي أن القلعة البيضاء ‏الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال مشدداً: «قولا واحدا وقول الفصل نادي الزمالك هو نادي القرن ولا مجال للشك في هذا الأمر ولا يعنيني الخوض في التفاصيل».‏

وأضاف: «معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي التي حرمتنا من اللقب، إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان، ومحدش ينسي إننا أول نادي تأهل لكأس العالم بس حظنا إن البطولة تم إلغاؤها»

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