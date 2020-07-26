شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حكام شمال أفريقيا: مصر تفوز عن جدارة دائمًا دون أي مساعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال أفريقيا، إن مصر بلد كبيرة ومنتخبها قوي. وأكد الشلماني، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: «مصر دائما تفوز عن جدارة دون أي مساعدة» ولا صحة إطلاقا لمجاملتها في أي بطولة، سواء مستوى الأندية أو المنتخبات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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