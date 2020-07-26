شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حكام شمال أفريقيا: مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال أفريقيا، إن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفين بنزاهتهم دائما. وأكد الشلماني، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «جميع الأندية والمنتخبات الأفريقية فازت ببطولاتها بجدارة». وتابع: «مصر لم تُجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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