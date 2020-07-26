شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال الشريف، الحكم الدوري السوري السابق، إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا. وأكد جمال الشريف، في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب آخر غير الفراعنة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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