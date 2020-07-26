شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يوضح حقيقة شطب عضوية «عبدالملك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شطب عضوية أحمد عيد عبدالملك لاعب الفريق الأبيض السابق ومنعه من دخول مقر النادي، كما نشر الإعلامي أحمد شوبير.

وقال الإعلامي أحمد جمال إن المستشار مرتضى منصور أكد عدم صحة شطب عضوية أحمد عيد عبدالملك، وعدم وجود صحة لمنعه من دخول النادي.

من جانبه، قال أحمد عيد عبدالملك في مداخلة هاتفية على قناه الزمالك: «كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو ‏التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من ‏اذاعة شائعات».‏

وواصل: «الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه ‏في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد».‏