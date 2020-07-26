شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: شوبير يُسخر برنامجه لإنصاف الأهلي والنيل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، استياءه الشديد، من تخصيص الإعلامي أحمد شوبير برنامجه للنيل من النادي الأبيض وإنصاف الأهلي.

وقال عبدالملك، خلال تصريحات تليفزيونية:«شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية».

وواصل: «شوبير قام بالتشكيك في إصابة عواد بفيروس كورونا وأثار الجميع ضد الزمالك».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه لا يوجد أزمة في انتماء شوبير للأهلي، ولكن لا يصح أن يكون انتماءه على حساب الزمالك والزج باسمه دائماً في الازمات.