شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل الخطيب وخانه التعبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن فاروق جعفر أسطورة كبيرة مثل محمود الخطيب، وقد يكون خانه التعبير في التصريحات.

وأضلف حسن، في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»: «فاروق جعفر خانه التعبير في وصفه للحالات التحكيمية مع الأندية المصرية، والجميع يتعرض للخطأ وهو قيمة وقامة كبيرة مثل محمود الخطيب في النادي الأهلي».

وأضاف: «من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه، أحيانًا عندما يسرد شخصًا ما شيئًا ما يقول بعض الكلمات بشكل خاطئ».