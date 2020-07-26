شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية لقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر، ليست لها علاقة بأحقية القلعة البيضاء بالحصول على لقب نادي القرن الأفريقي.
وأوضح عبدالعال فى برنامج "البريمو" على قناة "Ten": "فاروق جعفر تحدث عن جميع الأندية المصرية فى أفريقيا وليس القلعة البيضاء فقط، إلى جانب المنتخب الوطني، لا يوجد أي مباراة جاملت فيها الحكام الزمالك على الإطلاق".
وأضاف: "نادي الزمالك كان لا يحتاج أى مساعدة خارجية خلال مبارياته، لاعبو الزمالك كان لديهم إمكانيات هائلة ليس بحاجة إلى مجاملة الحكام".
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