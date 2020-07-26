شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطالب بتدخل وزير الرياضة لإبعاد فاروق جعفر عن الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، بتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات فاروق جعفر من أجل إزالة الاحتقان بين الجماهير.
وقال صلاح، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «أطالب وزير الرياضة ورئيس الزمالك بالتدخل لإبعاد فاروق جعفر عن المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تهدئة الأجواء».
وأضاف: «ألوم على فاروق جعفر لعدم إبلاغنا بفوز الزمالك قبل المباريات مثلما قال في تصريحاته بجلوسه مع الحكام».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يطالب بتدخل وزير الرياضة لإبعاد فاروق جعفر عن الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.