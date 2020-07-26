شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطالب بتدخل وزير الرياضة لإبعاد فاروق جعفر عن الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، بتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات فاروق جعفر من أجل إزالة الاحتقان بين الجماهير.

وقال صلاح، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «أطالب وزير الرياضة ورئيس الزمالك بالتدخل لإبعاد فاروق جعفر عن المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تهدئة الأجواء».

وأضاف: «ألوم على فاروق جعفر لعدم إبلاغنا بفوز الزمالك قبل المباريات مثلما قال في تصريحاته بجلوسه مع الحكام».