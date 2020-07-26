شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة يكشف حقيقة توقيع اللاعب للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.
وأكد عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي».
وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: «واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر محامي صالح جمعة يكشف حقيقة توقيع اللاعب للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.