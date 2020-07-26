شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة يكشف حقيقة توقيع اللاعب للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي».

وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: «واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث».