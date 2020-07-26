شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب تونس: التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق زياد الجزيري، نجم الكرة التونسية، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية. وقال الجزيري، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل». وأوضح: «الملاعب الكروية مليئة بالأخطاء التحكيمية ولكن لا يوجد مجاملات». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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