شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: الزمالك أكثر فريق ظُلم في مشواره الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض تعرض لظلم واضح خلال مشواره ببطولات الأندية الأفريقية.
وأضاف عبداللطيف، خلال تصريحات تليفزيونية: «ظُلمنا في مباراة الترجي بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1994 والهدف الأول للفريق التونسي غير صحيح».
وواصل: «كل ما كان يريده الترجي كان يصل إليه بفضل رئيسه السابق سليم شيبوب، فربما هذا الرجل كان أقوى من رئيس الكاف وقتها».
وأكمل: «كذلك في مباراة أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي 1993 الحكم كان شديد التجيز لمصلحة الفريق الغاني».
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