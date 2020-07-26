شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: الزمالك أكثر فريق ظُلم في مشواره الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض تعرض ‏لظلم واضح خلال مشواره ببطولات الأندية الأفريقية.‏

وأضاف عبداللطيف، خلال تصريحات تليفزيونية: «ظُلمنا في مباراة الترجي ‏بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1994 والهدف الأول للفريق التونسي ‏غير صحيح».‏

وواصل: «كل ما كان يريده الترجي كان يصل إليه بفضل رئيسه السابق ‏سليم شيبوب، فربما هذا الرجل كان أقوى من رئيس الكاف وقتها».‏

وأكمل: «كذلك في مباراة أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي 1993 الحكم ‏كان شديد التجيز لمصلحة الفريق الغاني».‏