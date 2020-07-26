شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة:فاروق جعفر خانه التوفيق.. ولم أجلس مع الحكام لأنها مش شغلتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على أبوجريشة، نجم نادي الإسماعيلي السابق، إن الدراويش حصل على بطولة أفريقيا وقت عدم وجود بطولة دوري.

وأوضح أبوجريشة، في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»: «فاروق جعفر خانه التوفيق في تصريحاته، لأنه كلام غير موفق بالمرة، والإسماعيلي شارك في أول بطولة أفريقية عام 1969، وكان الدوري المصري موقوفا حينها، وخاض الدراويش جميع مبارياتهم خارج الأرض ورغم ذلك حققنا الفوز في كل المواجهات، وبالنسبة لنا كنا حينها أندية غير معروفة في القارة، فكيف سيُجاملنا التحكيم».

وأضاف: «بالنسبة لي لم أجلس في أي وقت مع الحكام لأنها مش شغلتي، وخوضنا 8 مواجهات وأحرزنا 22 هدفا، وكنت هداف البطولة بـ8 أهداف، وسجلت برأسي وقدمي لكن لأول مرة أسمع عن التسجيل بيدي، فهذا شيء مدهش ولم يحدث على الإطلاق».