شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيسيه: «رزاق» مستمر مع الاتحاد السكندري حال عدم عودته للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم.

وقال عبدالحميد عادل، في تصريحات لبرنامج نمبر وان، على قناة النهار: «الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد».

وتابع: «رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندري حال عدم عودته للزمالك».