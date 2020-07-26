شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك نادي القرن الحقيقي رغم هاشتاج الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن السبب الحقيقي وراء الحرب اليومية التي يتعرض لها نادي الزمالك، هي فتح ملف نادي القرن الأفريقي، مؤكدا أن الجميع فتح النار على الزمالك بسبب فتح هذا الملف والمطالبة بحق النادي فيه.

وشدد منصور، عل أن الكتائب الإلكترونية للأهلي والتى يمولها بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على حد وصفه، تقوم من يوم لآخر بعمل هشتاج ضد الزمالك من أجل الضغط على مجلس الإدارة بالزمالك، ليتراجع عن موقفه في ملف وقضية نادي القرن.

وأضاف رئيس الزمالك: «لن نتراجع خطوة واحدة ومستمرون في إثبات حقنا واستعادة لقبنا المسلوب منا منذ أكثر من 20 سنة.. ولو انقلبت السماء على الأرض لن نقتنع بأن الـ7 أكبر من الـ9».