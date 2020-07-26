شكرا لقرائتكم خبر عن «‏القنابل بتاعتي كتير».. أحمد عيد عبدالملك يُكذب شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الاعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.

وقال عبدالملك، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من اذاعة شائعات».

وواصل: «الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد».

وأكمل: «شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه».

وأنهى تصريحاته ساخراً: «أنا رميت قانل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة».

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