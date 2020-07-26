شكرا لقرائتكم خبر عن «القنابل بتاعتي كتير».. أحمد عيد عبدالملك يُكذب شوبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الاعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.
وقال عبدالملك، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من اذاعة شائعات».
وواصل: «الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد».
وأكمل: «شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه».
وأنهى تصريحاته ساخراً: «أنا رميت قانل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر «القنابل بتاعتي كتير».. أحمد عيد عبدالملك يُكذب شوبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.