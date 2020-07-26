شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن تصريحات فاروق جعفر: "مش فى مصلحة الأهلي والزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد، نجم ومدرب الأهلي السابق: "الأهلي والزمالك هيتعوروا في مباريات إفريقيا اللي جاية من التحكيم، بعد تصريحات فاروق جعفر وبسبب أيضا قوة الجانب المغربي داخل الكاف".

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، تصريحات فاروق جعفر تضر الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية خاصة الاهلى والزمالك الذين ينافسون الرجاء والوداد، لاسيما أن الأخير تعرض للظلم في النسخة الأخيرة أمام الترجي التونسي ، والاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف سيحاول تعويض الوداد والرجاء خاصة بعد تصريح جعفر وكان يجب وقف فاروق جعفر أثناء تصريحاته.

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وتابع: " كنت في زيارة لفريق نادى طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة رأيت احترازات غير عادية لتجنب كورونا، مشيدا بقرار فرج عامر مؤكدا أنه يتحدث بشكل احترافى عن معاقبة اللاعب المخالف او المصاب بفيروس كورونا ولا لا بد أن يتحمل كل واحد مسئولياته".

وأشاد بودية الأهلي وسموحة، قائلا: كهربا رغم إيقافه من مباريات الدوري يؤدى بشكل جيد مع الأهلي ، وعربي بدر عنده شخصية وثقة هامة ينقصها أشياء كثيرة وأتمنى ألا يخرج إعارة وأتوقع الاعتماد عليه هذا الموسم، ومحمد شكري لاعب مميز ولكنه خجول ولابد ان يتحرر أكثر من هذا .

وعن مستوي أليو بادجى قال : شكلنا لابسنا في الحيط ولن يكون له مستقبل في الأهلى ومش عاجبني ، وبادجي لن يتم الصبر عليه مثل فلافيو لانه لا يوجد مقارنة بينهم، مطالبا بضرورة تواجد وليد أزارو قائلا لا بد أن يكون أزارو موجود بالاهلي لانه من أفضل المهاجمين مع مروان محسن