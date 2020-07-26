شكرا لقرائتكم أمير عبدالحميد يتجاهل حارس الأهلى ويؤكد: شناوى بيراميدز "نمبر وان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أمير عبد الحميد، حارس النادي الأهلي السابق، إن أحمد الشناوي حارس بيراميدز هو حارس مصر الأول ويليه محمد أبو جبل ثم الهاني سليمان.

وأكد عبد الحميد فى تصريحات تلفزيونية: "العرجون ذبح الأهلي في نهائي إفريقيا 2007".

Advertisements

وتابع: "الأندية المصرية التي شاركت في إفريقيا لم يتم مجاملتها، وتصريحات بعض نجوم الكرة المصرية تزيد من الاحتقان بين الجماهير".

وأشار: "أرفض الحديث عن نادي الزمالك سواء لاعبين أو مسؤولين أو جمهور بشكل سيء".