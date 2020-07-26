شكرا لقرائتكم حمادة أنور: أتمنى نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال أنور في تصريحات تليفزيونية، على أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر، أن الزمالك يحصل على بطولاته بعرق وشرف وذلك تعليقا على التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم قلعة ميت عقبة ومنتخب مصر السابق، والتي أشار خلالها إلى أن الحكام الأفارقة جاملوا الفرق المصرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب، مقابل حصول هؤلاء الحكام على مقابل مادي وعيني.
والتمس عضو مجلس الزمالك العذر لملك النص قائلا: "فاروق جعفر لم تكن نيته ما فُهم من تصريحه، وخانه التوفيق فى التعبير"، لافتًا إلى أن الفرق المصرية تتعرض لظلم وحرب شرسة فى أفريقيا وهذا الأمر واضح أمام الجميع، مؤكدًا أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال 90 بمجهود اللاعبين.
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