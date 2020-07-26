شكرا لقرائتكم ضياء السيد: حسام عاشور لا يستحق طريقة رحيله عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى ضياء السيد، نجم ومدرب الأهلي السابق، الأندية المصرية بضرورة الاهتمام بقطاعات الناشئين وعلى رأسهم النادى الاهلى بضرورة الالتفات اكثر لقطاع الناشئين لافراز عدد كبير من الاعبين للاعتماد عليهم مستقبلا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 2 ، قائلا أنا تحت أمر النادي الأهلي وسافرت نادى اياكس وفينورد الهولنديين بعثات تدريبية على حساب الاهلى .

وقال ضياء لا أويد ترشيح كل الوجوه القديمة في انتخابات اتحاد الكرة القادمة ،" موجها حديثه على أحمد شوبير قائلا خليك في الشاشة وكفاك في الكرة وسيبك من اتحاد الكرة ,

ويري السيد أن الزمالك له الحق في المطالبة بنادي القرن مؤكدا أن الأهلي نادى القرن الحقيقي والرسمي من الاتحاد الافريقي وعلى اى فريق يري غير ذلك اللجوء إلى المحكمة الدولية.

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وأكد ضياء أن اللجنة الخماسية تدير كل الملفات باحترافية في اغلب الوقت ، مضيفا محمود الجوهري كان يتفاءل بخاتم في كل المباريات ويفك الساعة اللي لبسها .

وتحدث عن أن أيمن حفني لاعب الزمالك كان يرفض الانضمام للمنتخب مع برادلي بحجة الاصابات كان بيزوغ مننا، مضيفا ان محمد زيدان زيزو استئذن من بردالى قبل مباراة افريقيا الوسطي بعد عرض صيني.

وتابع حديثه قائلا حسام عاشور لا يستحق الطريقة التي رحل بها عن الاهلى ، وأنصح الأهلي بالتعاقد مع باهر المحمدي وأسامة جلال ، وجيرالدو لم يثبت نفسه مع الأهلي حتى الان

وواصل ضياء حديثه قائلا محمد هاني لاعب جيد ولكن لكي يصبح أفضل من أحمد فتحي يجب عليه تخطي هذه المرحلة، مضيفا أفضل من دربنى محمود الجوهري وفايتسا ، مختتما حديثه بعد عودتى من الامارات قمت بتعيين مدير أعمال وعدم وجود مدير أعمال قوي مع حسن شحاته حرمه من تدريب جميع منتخبات افريقيا