شكرا لقرائتكم شطة عن تصريحات فاروق جعفر: "مش عارف إيه اللي جراله".. وهذا موقف "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالمنعم مصطفي "شطة" رئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الإفريقي، إن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، غير مسئولة.

وأضاف شطة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعلم ماذا حدث لفاروق جعفر، حتى تخرج منه هذه التصريحات.

وأكد شطة أنه لعب مع الأهلي، فى البطولات الأفريقية وكان الفريق الأحمر يقتل في المواجهات الخارجية ومباراة كوتوكو خير شاهد على ذلك، التي فقد فيها الأهلى اللقب عام 1983.

وأتم شطة تصريحاته قائلا: "تصريحات فاروق جعفر غير مسئولة، ولايمكن للكاف أن يجري تحقيقات بشأنها لعدم وجود دليل أو مستندات عليها".

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وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة