شكرا لقرائتكم الصقر: تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل مضيفا :"تصريحات غريبة من فاروق جعفر ولا أجد لها أي مبرر وكان يبجب ألا يقول ذلك".

أكد عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن منتخب مصر هو سيد إفريقيا كرويا موضحا أنه يجب على جميع المسئولين ونجوم الكرة أن يصدروا تصريحات إيجابية ومصر سيدة إفريقيا كرويا ونرغب في التعاون لاستعادة ريادتنا".

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وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة