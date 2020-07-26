شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: فاروق جعفر لوث سمعة مصر بحثًا عن "التريند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن فاروق جعفر قائد النادي السابق، لوث سمعة مصر، بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا.

وأضاف مجاهد ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فاروق جعفر تعمد هذا الحديث بحثا عن التريند.

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يحدث وفاز أي نادي أو منتخب مصري ببطولة عن طريق الرشوة.

وأتم قائلا: "اللي ميعرفش التاريخ ميتكلمش، وفاروق جعفر لوث سمعة مصر".

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