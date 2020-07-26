شكرا لقرائتكم إكرامي: يجب تدخل النائب العام للتحقيق مع فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أنه يجب أن يحدث تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي فقط.

وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية": " يجب التدخل النائب العام فى تصريحات فاروق جعفر بسبب إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله وهذا هزار وتهريج".

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وأضاف: "فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام فى هذا الأمر".