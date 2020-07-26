شكرا لقرائتكم هشام يكن عن تصريحات فاروق جعفر المثيرة: "كان بيحلم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال هشام يكن، مدافع نادي الزمالك السابق، إن فاروق جعفر مطالب بالغياب عن الساحة الرياضية، في الفترة الحالية، بعد تصريحات الأخيرة.

وأضاف هشام يكن ، خلال تصريحات تلفزيونية إن الزمالك واجه صعوبات كبيرة أمام التحكيم الأفريقي.

وأوضح هشام يكن قائلا: "من الظلم أن يتم وصف نجوم الزمالك أنهم رموز من ورق، وفاروق جعفر كان بيحلم اثناء تصريحاته".

كما تحدث عن جيل 90 قائلا: "وصول منتخبنا لكأس العالم، جاء بتعبنا وليس بمجاملات تحكيمية".

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