وكيله: رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك

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جدة - عمرو شويل كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم.

وقال عبدالحميد عادل في تصريحات تلفزيونية: "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد".

وتابع: "رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك".

خضع الايفوارى رزاق سيسيه مهاجم الإتحاد السكندرى لمسحة طبية عن طريق إدارة النادى بعد عودته من بلاده فجر اليوم للإطمئنان عليه ، حيث رافقه مدير الكرة عبد الجليل إمام للاطمئنان على نتيجه المسحة من فيروس كورونا . وسينضم سيسيه الى تدريبات الفريق مباشرة عقب الإطمئنان على نتيجة المسحة حيث كان اللاعب منتظم فى التدريبات بمعرفه أحمد عبد اللطيف مخطط الاحمال عن طريق الكونفرانس ، ومن المقرر عمل فتره إعداد مصغرة بمعرفة الجهاز الطبى والمخطط البدنى لسرعة تجهيز اللاعب لمباريات الدورى الممتاز. Advertisements وأجرى محمد مصيلحى اتصال هاتفى بالجهاز الفنى ومدير الكرة للإطمئنان على سلامة اللاعب وأوصى بضرورة تجهيز جميع مستلزماته وسرعة تجهيزه للعودة للمباريات والتدريبات مرة اخرى . من ناحية اخرى أكد إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى، أنه يتمنى إعادة تجربته السابقة مع إنبى داخل صفوف زعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية يستطيع من خلالها إنتاج أكثر من ناشئ وتصعيده لصفوف الفريق الأول وقيادة الإتحاد نحو منصات التتويج. ويعد إمام محمدين أحد أفضل رؤساء قطاع الناشئين فى مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة بعدما نجح فى صناعة أكثر من نجم قادوا المنتخبات وانتقلوا لأندية القمة، ومنهم من احترف خارجيا، مثل محمود كهربا وعلى لطفى ومحمد أبوجبل وعبد الله جمعة وغيرهم من نجوم المارد البترولى ، كما انهم استطاعوا الحصول على بطولتين لكأس مصر بفضل هؤلاء اللاعبين. وأكد إمام محمدين أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الموقف بالكامل واختيار الأجهزة الفنية على مستوى عال والذهاب لكل مكان فى الإسكندرية من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل سيد البلد فى بطولات الجمهورية والمنافسة عليها والعمل مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول على تصعيد أكثر من لاعب كل فترة للتدريب من الفريق الأول .

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