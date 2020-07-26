شكرا لقرائتكم وكيله: رغبه تراوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، عن موقف ايريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي.

وقال عبدالحميد عادل في تصريحات تلفزيونية: "ايريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم".

وتابع: "رغبه إيريك ترواوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".

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تتجه النية داخل النادي الأهلي لتأجيل التعاقد مع البوركينابي ايريك تراوري نجم هجوم بيراميدز، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، حال ارجاء اتحاد الكرة قراره بتخفيض عدد الأجانب لـ3 فقط ، وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخراً، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق ، كما وقع مؤخراً مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضا صريحا علي طلبه، مؤكدين له إنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وان رحيله سيتأجل موسم أخر على أقل تقدير ،بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

وأكد مسئولو الأهلي أن تراوري يعد واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة وأن هناك رفض تام من بيراميدز والذي يرغب في الإبقاء عليه خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق وأحد أقوى مصادر قوته بخلاف أنه في حالة تفكير بيراميدز في التفريط فيه فلن يكون المبلغ المطلوب في وقتها أقل من 50 مليون جنيه بأي حال من الأحوال وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإدارة الحمراء في الوقت الحالي، لذا جاء التفكير في ارجاء التعاقد معه حتى ينجح الأهلي أيضاً في تسويق بعض لاعبيه الأجانب الذين يتعذر تسويقهم في الفترة الحالية.