شكرا لقرائتكم لماذا غاب شريف إكرامي ورمضان صبحي عن ودية سموحة؟!.. الوحش يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إكرامى الشحات، نجم حراسة مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، السبب الحقيقى وراء غياب ابنه شريف حارس مرمى المارد الأحمر الحالى، ورمضان صبحى نجم الفريق عن المباراة الودية التى أقيمت أمام سموحة أمس الجمعة، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4/0.

وأوضح إكرامى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إن إكرامى فضل عدم المشاركة لمنح فرصة للحراس الذين سيعتمد عليهم الجهاز الفنى فى الفترة المقبلة، قائلاً: "شريف فضل مشاركة الحراس الذين سيكون لهم دور فى الفترة المقبلة مع الأهلى، وهو ده الصح، ومش عايز يحت ضغط على الجهاز الفني وقالهم فى حالة الحاجة لخدماتى فأنا موجود، وهو قدر النادي والنادي قدره أيضًا".

تابع: "فى حالة انتقال إكرامى لنادٍ آخر سيظل الأهلى رقم واحد بالنسبة لى، نحن عائلة أهلاوية، وسأشجع الأهلى لكن إذا استقبل إكرامى هدفًا سأكون حزينًا وفى نفس التوقيت سعيد لفوز الأهلى، ومن الممكن أن لا يشارك شريف أمام الأهلى".