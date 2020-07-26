شكرا لقرائتكم محامي صالح جمعة: اللاعب لم يوقع للزمالك وواقعة المصحف كذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.

أكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب لم يوقع لاي نادي اخر غير الأهلي".

وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث وكذب"

دفعت 3 أسباب رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الى الصفح الكامل عن اللاعب الدولي الشهير صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء الذي تم استبعاده خلال الفترة الماضية لعدم قناعة المدرب الشهير بقدرته على تقديم جديد للنادي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب كما ينافس بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي تعد البطولة التي يمني الجمهور نفسه بتحقيقها والعودة من جديد للظهور في نهائيات كأس العالم للأندية من جديد.

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أغلق مسئلو النادي الأهلي ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة لاعب الفريق بعدما قرر السويسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يوماً فرغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا إستغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالإجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات ،ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً ، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.

ويرصد الخليج 365 الأسباب الثلاثة التي دفعت رينيه فايلر للإبقاء على صالح جمعه ضمن اهتماماته من جديد خلال الأيام القليلة الماضية خاصة وأنه كانت لديه خلفية بعدم قدرة اللاعب على التألق وسط المجموعة الكبيرة من اللاعبين الجاهزين.