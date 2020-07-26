شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أطالب تدخل وزير الرياضة لإبعاد "جعفر" عن المشهد الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات فاروق جعفر من أجل إزالة الإحتقان بين الجماهير.

وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية": "أطالب وزير الرياضة ورئيس الزمالك بالتدخل لإبعاد فاروق جعفر عن المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تهدئة الأجواء".

وأضاف: "ألوم على فاروق جعفر لعدم إبلاغنا بفوز الزمالك قبل المباريات مثلما قال فى تصريحاته بجلوسه مع الحكام".

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وكان فاروق جعفر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتنخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة