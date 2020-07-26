شكرا لقرائتكم عامر حسين بعد إعلان 6 جولات بالدوري: "صدقتم إن الدنيا صعبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن ينتهي الموسم الحالى من الدوري المصري، فى التوقيت الذي حُدد له، لافتًا إلى إن هناك معوقات قد تظهر وتكون خارج الحسابات.

وأعلنت لجنة المسابقات الحالية لخمس جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز التى تستأنف يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة، منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

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وعن ذلك قال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر: "كنا نتعرض لهجوم قوى جدًا إذا لم نعلن عن جدول الدورى بشكل كامل، وياريت تكون الناس صدقت إن الدنيا صعبة".

وكان عامر حسين، أعلن نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة، وقال: "سأخوض الانتخابات القادمة فى اتحاد الكرة فى قائمة هانى أبو ريدة، إذا خاض الانتخابات، لأنه بالنسبة لى أخ أكبر، لأننى قريب من إدارة الكرة وأعلم المجهود الذى قدمه أبو ريدة للكرة المصرية محلياً وأفريقياً، وجود هانى أبو ريدة منذ 2010 حل أزمات عديدة".