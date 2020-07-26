شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب سيلفا فاقت أحلامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديفيد سيلفا الذي يلعب اليوم آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي إن الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي فاقت أحلامه.
وحقق ديفيد سيلفا (34 عاماً و60 هدفاً في 308 مباريات بالدوري) الذي سيرحل في نهاية المموسم الحالي بعد انتهاء عقده،11 لقباً في عشرة مواسم مع سيتي منها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من فالنسيا في 2010.
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