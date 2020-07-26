شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة «أسبوع دبي للرياضات الشاطئية».. عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت صورة منافسات بطولة الكرة الطائرة مع برج خليفة قائمة أفضل صور في العالم، وذلك في الوكالات والمواقع الصحفية العالمية. والتقطت الصورة أثناء فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش. وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.
ونشرت وكالتا جيتي إيماجز، ووكالة الصحافة الفرنسية العالميتين، الصورة ضمن قائمة (توب شوت) لأفضل الصور في العالم وكتبت على الصورة: «يلعب الناس خلال بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في إمارة دبي في 24 يوليو 2020، مع ظهور ناطحة سحاب برج خليفة في الخلفية، بعد توقف مؤلم لكافة الأنشطة استمر أربعة أشهر وانتهى في وقت سابق من الشهر. تعتبر دبي نفسها وجهة آمنة مزودة بالموارد اللازمة لدرء الفيروس التاجي «كوفيد 19».
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