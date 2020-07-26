«كنعان» يحصد كأس الوثبة الـ16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الجواد «كنعان» ل «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، فعاليات الجولة ال16 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركوي»، التي أقيمت بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتفوق «كنعان» البالغ من العمر 5 سنوات، وسط تنافس مثير في السباق البالغ طوله 1600 متر «قوائم»، وجائزته 20 ألف يورو، بفارق 2,5 طول عن «عسكر»، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول عن الثاني «بارادا الشام».

ومن جهة أخرى، فاز الجواد «بيلاجيو» لجيانلوكا تاسوري، بلقب الجولة ال19 من كأس الوثبة، والتي أقيمت بمضمار ساساري في مدينة سردينيا الإيطالية.